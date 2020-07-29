國民黨籍前立委謝國樑及黨籍議員於28日針對基隆輕軌規劃案發出聲明指出，若未來若台鐵不進入基隆車站，將會對市民的通勤權益造成非常嚴重的影響，對此，民進黨議員鄭文婷、張顥瀚於29日召開記者會表示，謝在立委任內未積極為基隆市爭取建設，近幾日卻頻頻針對基隆正在推動的重大交通建設發言，是在為選舉炒話題。

謝國樑於28日在聲明中指出，如果未來用輕軌取代基隆至八堵間的鐵路，比較有效率的火車直達車將都沒有辦法延續，如此一來對基隆的通勤組絕對不是一件好事，所以愼重呼籲，輕軌如果是對基隆有幫助，那麼他一定會支持，但是目前基隆輕軌的規劃僅到南港展覽館站，這讓原本不用換車就能一路南下的民眾，必須在途中再換車南下為擾民費時。

對此，張顥瀚表示，台鐵目前的弊病30年來都無法改變，包括誤點、班距過長等問題早就困擾基隆市民很久了，在林右昌市長的推動下，城際快捷公車（2088、1579、1088）已能夠直達台北，大幅度的取代台鐵的功能，基隆通勤族已不再完全依靠台鐵。

鄭文婷則指出，基隆輕軌是基隆市政府好不容易才向中央爭取到手的重要建設，而且基隆不需要出一毛錢，她質疑，謝國樑過去擔任了3屆12年的基隆市立委，任內從沒看過他這麼積極，她認為，現在絕對不是講幹話、唱衰基隆的時候，大家應該在現有基礎上努力，讓基隆更大步往前邁進。

(中時 )