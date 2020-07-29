桃園楊梅區過去以農業為主要發展，但隨著時代變遷，從業人口數大不如前，年輕一輩多半擔心產業前景因而卻步，但現在有了些許轉機。除了桃園市農會開設青農聯誼會、農業局核發創業貸款外，地方農會也成立產銷班協助民眾，民間團體更組成自發共學團做經驗交流，整合資源推特色專案，讓青農不會感到勢單力薄。

一般來說，青農的年齡界定介於18到45歲，但這群青年多半面臨收支不平、經營困難的問題，導致他們對於回鄉接家業抱有恐懼。桃園市農會2013年成立青農聯誼會，截至2019年10月，已有438人加入會員，去年成立的楊梅分會，目前共有34位成員，年齡介於25歲到45歲之間，除了舉辦例行會議凝聚地方共識外，也會邀請專家至當地講課，增進青農技能。

台塑楊梅農場總管理組組長劉耀文表示，楊梅地區的青農較散，獨自營運將承受不少壓力，因此除了官方的輔導、補助外，企業方也集結周邊青農成立自發共學團，期待用地方創生的模式打造特色專案，讓不同青農間能有合作可能。對內可協助培力第二代青農，對外則合作舉辦農事體驗活動、增加曝光度，達到資源共享的效用。

青農徐苑亭指出，婆婆經營多肉植物園已6年，雖然自家有地可栽種作物，但單靠一人的力量難以壯大，因而回鄉幫忙，婆婆也在因緣際會下接觸共學團，得到許多第一手的農業資訊，如農遊券該如何應對和使用，期待後續能靠共學團的力量，將團客商機帶進來。

(中時 )