杏仁哥臉書。

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，一度傳出將規劃全台巡迴謝票，但遭高雄市政府前新聞局長鄭照新出面駁斥。不過，知情人士指出，韓營仍在規劃謝票一事，疑似為復出暖身，若韓真重出江湖，勢必影響局勢。對此，韓粉網紅杏仁哥表示相當期待。

杏仁哥在臉書上指出，他一直都很期待韓市長復出之時，如今終於要聽到韓國瑜即將復出的消息，他「整個精神都起來了！」表示自己的戰鬥力從100急速飆升到100萬！狂飆一萬倍！

據《鏡週刊》報導，知情人士透露，韓營正規劃8、9月開始全台謝票，擬為復出打頭陣，但日前韓國瑜出面反駁有關提名高雄市長補選候選人李眉蓁一事，且是否為李眉蓁站台也未有明確答案，是否競逐黨主席也還未可知。

杏仁哥的發文引來眾多韓粉前來響應，表示「如死水的心，只要看到、聽到韓總，又沸騰起來了！」、「等一個人」、「雖然中華民國很需要他，但我們不捨他被無盡的糟蹋」、「我們都沒離開，都在等一個人」、「大家都期待韓國瑜市長再次轟動整個中華民國！」

(中時新聞網)