1名53歲祝姓男子在本月12日下午行經台14線國姓鄉北山村路段，車輛自撞候車亭，當時一名正在候車的23歲莊姓護理師慘遭猛烈撞擊，當地警消獲報後到場，將莊女送醫。祝男酒測值高達0.985毫克，經警方調查發現，該男子還是酒駕累犯，警方訊後將祝男依公共危險罪、過失傷害罪移送法辦。

12日23歲莊姓護理師在北山外盤安路段後車亭等公車，卻遭一輛突如其來黑色轎車高速撞擊，警消獲報後到場，將莊女從車下拉出，但因撞擊力道過大導致莊全身多處骨折，立即將莊女送醫搶救。

南投埔里分局北山派出所長陳益松表示，當日將莊女送醫後，也將肇事者一併送醫，警方對祝男進行酒測，酒測值為0.985毫克，發現祝男還是一名酒駕累犯，訊後將其依公共危險罪及過失傷害罪移送法辦。

據了解，莊女才剛從護校畢業回到家鄉工作，目前在埔里某處診所任職護理師工作，卻被酒駕累犯撞傷，不僅造成莊女多處骨折、臟器多處破裂，目前轉送到中國醫藥大學附設醫院治療，尚未脫離險境。

(中時 )