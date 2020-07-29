國民黨革命實踐171期營隊今天到新北市政府參訪。（國民黨提供）

營隊執行長陳冠安也代表江啟臣和兼任營副主任的革實院長羅智強，向侯友宜致贈營服「革命實踐」和營主任的馬克杯。（國民黨提供）

國民黨革命實踐171期營隊今天到新北市政府參訪。（國民黨提供）

國民黨革命實踐171期營隊結束後，開放30位學員到不同黨務機關實習，今天到新北市政府參訪，市長侯友宜一路作陪，當侯介紹完市政後，學員們眼神瞬間亮了起來，侯進一步詢問願不願意當新北市民，學員紛紛舉手，似乎恨不得馬上遷戶籍。

國民黨革實院171期營隊晚間在臉書貼出參訪新北市政府的照片，並向心北市長侯友宜致謝，感謝他陪同學員共進午餐，並分享許多市政面向的寶貴經驗。過程中侯友宜逐桌和學員活動，分享當刑警到市長的經歷，更暢談第一次開槍的心路歷程，直言做事不能墨守成規，大談球來就打、有所當為、勇往直前的人生哲學觀。

來自新北市的學員當場讚譽新北市近年的改變，並勇敢向侯友宜分享對市政發展的想像，侯也有問必答，甚至還偷偷透露未來新北市各區的規劃發展，要學員絕對不要離開新北市。

而不是新北市民的年輕學員也不用擔心，因為侯友宜說新北市府已規劃一萬多戶的社會住宅，以及美得水噹噹的運動中心，要讓年輕人在新北市，不僅能居住，還要住的很有品質，不輸台北，更不輸國際大都市。

國民黨革實院171期營隊表示，身兼營主任的黨主席江啟臣，在171期參訪前，特別叮囑學員一定要向侯友宜好好學習，不只是當一個為國家拼命的公僕，更要當國民心目中政治人物的表述。根據民調，民眾對侯市長的信任度可是全國最高，這絕不是僥倖，而是一點一滴累積起來的。

最後，營隊執行長陳冠安也代表江啟臣和兼任營副主任的革實院長羅智強，向侯友宜致贈營服「革命實踐」和營主任的馬克杯，象徵市政革新和新北啟程的意涵。

(中時 )