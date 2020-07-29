日本男星三浦春馬18日於東京住宅自縊，享年30歲，震驚外界，之前傳出他生前留有遺書，但經紀公司否認，近日又有日媒曝光三浦春馬生前的日記，並報導內容相當厭世，似乎幾年前就有尋短念頭。

據《週刊文春》報導，與三浦春馬關係密切的友人透露，三浦春馬之前在日記寫下「想要去死」、「該怎麼死」等關於死亡的想法，並稱看完其日記，就能理解三浦春馬內心有多痛苦。其中一段文字提到三浦春馬多年前精神受折磨，他寫道：「發生了將我的人性全盤否定的事情，一瞬間陷入憂鬱，變得自暴自棄了。」但報導並未明講發生何事。

另外，三浦春馬在新戲《太陽之子》飾演在戰爭時代，因為肺病離開戰地而得以倖存的角色，似乎被該角色影響很深，讓他在日記中感慨寫下：「這個角色一邊背負著雕零的命運，一邊要在家人面前表現的堅強，想一想他的心情就感覺到心痛。」

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)