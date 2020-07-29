新北市長侯友宜接受媒體專訪時，表示「誰說我一定要連任？」引發外界解讀可能有意直攻2024總統大位。國民黨新北市議員葉元之卻表示，侯是認為去想那個連任太遠了，其實他2022年參選連任的機會非常高。

葉元之在政論節目《新聞面對面》中表示，侯友宜之前接受媒體專訪時，有一句話非常的耐人尋味，他說他不見得要連任，那人家就會猜，他不見得要連任，2022就空出來了，那他是不是要選2024的總統。所以會認為他原來是要去選總統，大家就會開始對這句話非常好奇。

葉元之指出，以他對侯友宜的了解，我認為他2022年要參選連任的機會是非常高。但是他這個人個性是，活不活得到明天，都不知道，去想那個連任好像太遠了，先把當下做好、市政優先，他解讀他講那句話的意思，侯友宜在第一次參選的時候，也是說我第一任一定好好做，做得好的話，到時候再連任。他沒有說我一定做滿8年，他沒這樣子講。

葉元之接著表示，侯友宜昨天這句話，其實會產生一個效應，會讓他的政治能量變得更高。因為大家會開始想說，他有要參選總統的可能。或許在2021年的時候，就會有一些民調出來。

(中時新聞網)