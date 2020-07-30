出火三不管問題終解，軍方允諾移交屏縣府管理。（周春米團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春出火的特別景觀，一直是觀光客到恆春必遊的重要景點之一，但因鄰近國軍三軍聯訓基地的陸地實彈射擊訓練場，所以管轄權屬國防部，但又因國防部受限於人力與專業，導致該地成為三不管地帶，衍生許多管理上的疑慮。近日在立委周春米的協調下，國防部承諾將無償撥用出火鄰近土地交由屏東縣政府管理。

周春米表示，出火是觀光客以及學生畢業旅行的必遊景點，也是屏東縣政府這幾年努力行銷的重點之一，所以國防部暫時將土地委由縣府管理，但又因管理權責有模糊與法規限制，縣府在管理上始終綁手綁腳。

她舉例，從停車場通往景觀區的木棧道已經年久失修，凹凸不平，但由於實戰射擊訓練場周遭限建的問題，始終無法做整修；而除了硬體問題外，也有人長期在周遭販賣、施放煙火，或是利用出火的火源進行烤玉米、烹飪等行為，這也有安全上的疑慮但卻無法可管。

屏東縣長潘孟安也認為，現在由軍方委託由縣府管理的模式，縣府雖然努力配合，但因缺乏法源依據，對於這些亂象僅能以社維法或是消防安全法規做處理，真的是事倍功半。

他說，若是國防部能夠直接撥用予縣政府，由縣政府依程序將出火劃設為「觀光地區」，制訂管理辦法，對於出火的發展以及管理維護一定是正面的幫助。

對此，國防部長嚴德發則回應，過去是基於安全考量，所以土地一直無法移撥給屏東縣政府，只能以委託管理的模式處理，但誠如縣長以及委員所言，出火觀光人數日漸增多，且演訓實彈射擊時間每年也不過50天上下，應該用更積極的模式去做管理，因此決定把出火周遭土地撥用予屏東縣政府。

國防部與屏縣府27日就後續撥用的程序，到出火進行現地會勘。國防部表示，已經達成相關共識，將於半年內完成相關撥用的程序。

屏縣府也回應，未來土地撥用後，一定會特別重視安全，觀光地區的管理辦法將配合三軍聯訓基地的需求做修訂，同時兼顧國防部演訓與縣府發展觀光所需。

(中時 )