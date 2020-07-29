高雄市前農業局長吳芳銘妻子疑似外遇，吳提告妨害家庭，卻遇上通姦除罪化。吳今晚在臉書發文似乎對此吐露心聲，他感慨說，難過也只不過瞬息，沒什麼可怕的。

吳芳銘在臉書po出詩文《過三嶺薴溪》「世人休說行路難，鳥道羊腸咫尺間。珍重薴溪溪畔水，汝歸滄海我歸山。」

吳芳銘指出，首句「世人休說行路難」，指的是行路並不難，面對山嶺和湍急的河水，禪師卻說行路並不難，當有玄機；次句「鳥道羊腸咫尺間」，鳥道本意是指鳥類遷徙的道路，可引申為難走的路。禪詩鳥道具更深意涵，指悟透佛法真意的過程。羊腸是狹窄曲折的小路。天上的鳥道，地上的羊腸，看起來艱險萬分，卻都在咫尺間，端看如何走。

吳芳銘接著說，第3句「珍重薴溪溪畔水」，薴溪的水既急又險，將溪水比作困難，最終流向大海，但我們仍要珍惜它，因為所有的行路難，回頭看也會過去，其實都是生命的歷練。而最後一句「汝歸滄海我歸山」，僅7個字寫出灑脫的至高境界。經歷千山萬水的磨難後，人終將到達一個更為晴朗及灑脫的人生境界。滄海也好，巔嶺也罷，都是我們心中所歸。心中再也不會為行路難而倍感苦乏，那山水景色確是值得珍惜的。

吳芳銘最後表示，山路易行，心路難走。心路通達，世間無難走之路。有志於道，雖苦亦甘。人生有酸甜苦辣，難過也只不過瞬息，沒什麼可怕的，不要被眼前的困難擊敗。

網友回應說：「不要害怕，時間總會過...」、「加油！支持您。」、「永遠挺老大。」

(中時新聞網)