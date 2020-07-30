很多人對於「退休」這個議題感到恐懼，為什麼？因為我們都還沒有做好「心理準備」，所以你會覺得與其去「面對」那不如直接逃避最快。不過，解決心頭困惑最直接的做法，就是「直球面對」，也就是這一篇文章要帶你正視的問題。

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面對「退休」，你應該要認清的三個事實：

一、先釐清需要多少錢才能安穩退休

很多人對於應該要存多少錢，是不知道的。有來上過寶可孟講座課程的人，應該都知道如何計算自己所需要的退休金額。如果你沒有來上課程的話，我在這邊簡單做個提示：

把你自己覺得過得舒適的月花金額乘以13，大概就會是你一年所需要的「現金流」。

這是什麼意思呢？很簡單，舉例：小明住在高雄，一個月花費大概2萬塊就可以過得很舒適，所以他一年需要的總金額大約是2x13 = 26萬左右，就能夠暢快的享樂人生。

※為何要乘以13？因為我們在計算自己的退休金時，其實並沒有把每年的3%通貨澎脹率計算進去，為了讓退休提領金額不受市場大起大落的影響，我會抓得比較寬鬆一點，不是只乘以12，而是多「一個月」，也就是乘以13。

二、即刻開始存錢，刻不容緩

由於社會跟學校對於「財商」的知識傳授嚴重不足，所以大家完全低估、輕忽了「早期存錢」的重要性，特別是剛出社會的新鮮人，一定要把持「每月收入的33%都要存下來」這個準則，不要覺得苦！你的手上有一杯「苦酒」跟「甜酒」，你選擇現在先乾一杯「甜酒」，那麼人生將只會剩下永無止盡的「苦酒」在等著你，何不現在先把手上的「苦酒」乾盡，那麼苦盡甘來後，你的人生就只剩下甜美與如意。

三、一定要把握「複利的72法則」

許多人都漠視「神奇的72法則」，但我卻覺得它異常重要。簡而言之：

你的本金100萬放在年化報酬率6%的產品下，年年股息再投資的情況下，本金會在 72/6 = 12年翻一倍！

如果你是一個聰明人，就知道要趁早儲蓄，把你生活中的「剩餘」金錢，全部都丟進去市場，讓市場為你辛苦賺錢，這才是聰明的做法。

※本文由PressPlay專欄作家寶可孟授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)