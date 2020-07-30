美國晶片龍頭英特爾意外承認7奈米製程延宕，考慮將晶片委外生產，外界認為台積電接單機率大。不過英特爾周一（27日）宣布，負責技術研發的工程長Venkata Murthy Renduchintala將於8月3日辭職，因此有分析人士表示，先前提議英特爾委外代工的高層去職，台積電接單的機率可能會下降。

巴隆周刊（Barron's）報導，Citi Research分析師Christopher Danely發表報告指出，Renduchintala和另一位6月離職的處理器架構設計師Jim Keller，他們兩人都曾大力推動英特爾的晶片外包生產，如今兩人相繼去職，反而降低台積電接獲英特爾訂單的機率，接下來英特爾是否委外代工，最大關鍵在於修正7奈米製程問題的程度。

Danely認為，英特爾若能找到首席工程師的適當人選，有望拉抬該公司股價回升。

英特爾表示，在公司任職逾20年的老將Ann Kelleher將執掌技術開發部門，主導7奈米及5奈米製程研發。她之前一直擔任英特爾製造事業的領導者，曾加快10奈米製程技術的擴產。

(中時新聞網)