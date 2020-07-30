【回憶殺】49歲女星郭靜純和何篤霖搭檔主持JET《命運好好玩》近15年，成為她演藝史上的代表作之一。不過，郭靜純早期出道時，曾大尺度拍攝《花花公子》，隔年又推出寫真《暗示》大賣10萬本，被封為90年代性感女神，就連曹西平都說郭靜純當年的火辣程度，「完勝現在檯面上的所有女神」。

郭靜純星途順遂，感情路卻宛如八點檔，甚至登上社會版面，她曾和相差13歲的香港導演麥當傑有段情，每月花上萬越洋電話聯絡感情，無奈最後敗給了遠距離；後來透過朋友牽線認識富商高青山，交往3個月赫然發現對方有老婆，她趕緊分手、還致電給女方道歉，原本以為已斷乾淨，沒想到又捲入高青山槍擊案，被指槍擊事件與她有關，還爆出郭靜純每個月收8萬塊包養費、曾到日本墮胎，氣得她招開記者會駁斥，下毒誓：「如果有拿錢，不得好死！」

短短3個月的戀情鬧得雞飛狗跳，讓郭靜純受傷極深，好在2006年她終於遇見真愛，嫁給製作人王信貴，未料又遭到股市名嘴張世傑爆料和古董張曾交往，還拿了對方180萬，郭靜純氣憤地澄清，指對方要找她當女主角，兩人只有吃過飯、喝咖啡，並沒有再連絡。

郭靜純情感上頻頻受挫，她曾經擔心自己的公眾人物身分，會給老公王信貴惹上麻煩，向對方提過分手，但王信貴無懼風雨，堅決一起挺過，讓她內心認定對方就是值得託付終身的好對象。

郭靜純和王信貴結婚14年。（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)