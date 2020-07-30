對於加拿大也傳出有人收到可疑種子包裹，並標註來自台灣，對此中華郵政表示，該郵包是「貨轉郵」的郵件，包裹來自境外，不是台灣郵件。（示意圖／達志影像）

繼美國多州民眾傳出收到疑似來自中國的不明種子包裹之後，加拿大也傳出有人收到可疑種子包裹，其中包裹封面有「台灣自由貿易港區中轉」字樣。對此，中華郵政澄清，該郵包是「貨轉郵」的郵件，包裹來自境外，不是台灣郵件。

If you receive an unsolicited shipment of foreign seeds in the mail from China or Taiwan DO NOT plant or dispose of them. Call the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) at 519 691-1306 or 1 800 442-2342. Unsolicited seeds could be invasive & threaten our environment. ^kj pic.twitter.com/n5hvlFS1W8 — OPP Central Region (@OPP_CR) July 28, 2020

繼美國多州民眾傳出收到疑似來自大陸的不明種子包裹之後，加拿大也傳出有人收到可疑種子包裹。根據加拿大電視公司新聞台（CTV NEWS）報導，加拿大食品檢驗局呼籲收到這些不明種子的民眾，聯繫食品檢驗局旗下的區域辦公室，將包裹交給檢驗局人員。

加國警方表示，由於來源不明的種子恐入侵環境並構成威脅，民眾若收到來自大陸或台灣寄來的不明種子包裹，請勿種植或拋棄，並向食品檢驗局通報。

加拿大食品檢驗局發表聲明稿表示，這些可疑種子可能含有外來入侵物種，「可能是入侵植物品種，或者帶來植物病蟲害，一旦引入加拿大，可能會造成傷害」。

不久前美國也曾收到疑似來自大陸的不明種子。對此，美國農業部認為這些來路不明的種子是一種刷單詐欺（brushing scam）行為，也就是賣家寄出廉價商品或空盒子，以取得出貨資訊，做出給商家的假評等，以利在電商網站捏造假的評級。

至於包裹上標記來自台灣，對此，中華郵政表示，該郵件經查是屬於「貨轉郵」郵件，也就是境外的郵件先進來台灣後，再由台灣的中華郵政寄到郵件的送達地點。但由於種子是違禁品，顯示廠商已經違規，將裁罰10萬元，廠商也表示將會跟寄此包郵件的客戶解約。

但是否是由大陸寄出的郵件，中華郵政表示，因為涉及商業機密，廠商並不願意告知。中華郵政也強調這是首次發現有違規情形，會要求所有貨轉郵的廠商，必須實申報寄出的物品，海關部分也會加強檢驗。

(中時新聞網)