繼美國多州民眾傳出收到疑似來自中國的不明種子包裹之後，加拿大也傳出有人收到可疑種子包裹，其中包裹封面有「台灣自由貿易港區中轉」字樣。對此，中華郵政澄清，該郵包是「貨轉郵」的郵件，包裹來自境外，不是台灣郵件。
繼美國多州民眾傳出收到疑似來自大陸的不明種子包裹之後，加拿大也傳出有人收到可疑種子包裹。根據加拿大電視公司新聞台（CTV NEWS）報導，加拿大食品檢驗局呼籲收到這些不明種子的民眾，聯繫食品檢驗局旗下的區域辦公室，將包裹交給檢驗局人員。
加國警方表示，由於來源不明的種子恐入侵環境並構成威脅，民眾若收到來自大陸或台灣寄來的不明種子包裹，請勿種植或拋棄，並向食品檢驗局通報。
加拿大食品檢驗局發表聲明稿表示，這些可疑種子可能含有外來入侵物種，「可能是入侵植物品種，或者帶來植物病蟲害，一旦引入加拿大，可能會造成傷害」。
不久前美國也曾收到疑似來自大陸的不明種子。對此，美國農業部認為這些來路不明的種子是一種刷單詐欺（brushing scam）行為，也就是賣家寄出廉價商品或空盒子，以取得出貨資訊，做出給商家的假評等，以利在電商網站捏造假的評級。
至於包裹上標記來自台灣，對此，中華郵政表示，該郵件經查是屬於「貨轉郵」郵件，也就是境外的郵件先進來台灣後，再由台灣的中華郵政寄到郵件的送達地點。但由於種子是違禁品，顯示廠商已經違規，將裁罰10萬元，廠商也表示將會跟寄此包郵件的客戶解約。
但是否是由大陸寄出的郵件，中華郵政表示，因為涉及商業機密，廠商並不願意告知。中華郵政也強調這是首次發現有違規情形，會要求所有貨轉郵的廠商，必須實申報寄出的物品，海關部分也會加強檢驗。
(中時新聞網)
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