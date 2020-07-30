1990年初，AMD的創辦人Jerry Sanders說出了一句當時的至理名言，「真男人就是要擁有晶圓廠」（Real men have fabs），意思是晶片公司就應該自己設計自己建廠生產。這種「半導體真男人」思維模式下，最成功的典範就是英特爾，而在晶片生產外包流行的當下，英特爾也遭遇了特有的「男言之隱」。

7月24日，英特爾公佈了2020年Q2財報，無論是總體營收，還是數據中心、存儲業務收入，均獲得大幅度成長，超出市場的預估數字。儘管疫情之下，英特爾業績「不差」，但外界關注的焦點卻完全集中在了英特爾宣佈7奈米製程延遲上。

財報會議上，英特爾CEO鮑勃·史旺(Bob Swan)稱，英特爾7奈米晶片良品率比較低，故英特爾第一批次7奈米CPU晶片將延遲6-12個月，至2022年年底，甚至更晚的時間推出市場。同時，英特爾聲稱，即便情況仍有變數也不必擔心，英特爾在必要的時候，或找晶圓代工廠生產製造晶片。

消息一出，資本市場愕然，英特爾股價暴跌、市值大幅度縮水。隨後有消息稱，英特爾隱瞞7奈米製程進展的行為或構成證券欺詐，將面臨來自投資者的集體訴訟。

連鎖反應之下，英特爾又發生了人事動盪。負責晶片製造的首席工程師Murthy Renduchintala宣佈離職，其所在的技術、系統架構和客戶部門TSCG被拆分成了數個小部門，各個小部門分別有負責人帶領團隊，直接向CEO匯報工作。

今年以來，英特爾頗有些「流年不利」。年初，英特爾AI事業部總經理、通信事業部負責人，甚至負責英特爾晶片設計與集成的「天才」吉姆·凱勒(Jim Keller)，先後離職。

7月初，輝達市值歷史性超越英特爾，達到2513.14億美元。7月底，AMD股價破60美元，首次超越英特爾。英特爾公佈7奈米延遲後，就連代工廠台積電的市值都超越了英特爾，再加上曾經的「親密隊友」蘋果轉向ARM，這是否意味著，晶片巨無霸英特爾從此沒落了？

在過去的50多年中，英特爾依靠一手包攬晶片研發、設計、製造、封測各個環節，在晶片市場上一路「披荊斬棘」，幾乎沒有競爭對手。

晶片行業大致分為兩種模式，一類，如英特爾，承包從晶片設計到晶片製造的全流程，即IDM（Integrated Device Manufacture）模式。另一類，晶片廠商只負責晶片設計、製造、封測等步驟交由第三方代工廠負責，即Fabless+Foundry模式。

最早之前，包括英特爾、AMD、TI（德州儀器）、ST（意法半導體）等，均採用IDM模式。後來，隨著台積電為代表的晶圓代工廠的崛起，才讓不少廠商轉變模式，只專注於晶片設計、銷售環節，不負責晶片的生產製造。

不可否認的是，在上個世紀90年代，IDM模式造就了一批晶片巨頭，該模式也被行業公認為是晶片企業最先進，也是最引以為傲的商業模式。

如文章開頭Jerry Sanders所說，晶片廠商擁有自己的晶圓廠才能成功。英特爾也的確因IDM模式的優勢，睥睨競爭對手。比如，英特爾通過自家先進的14奈米製程引領了晶片行業。2014年，英特爾曾經自豪地向業界介紹，相比於22奈米製程，14奈米可顯著減少功耗、成本。相比之下，台積電在16奈米、20奈米製程方面沒有任何改進，其16奈米節點要在2015年才能實現，英特爾因擁有晶片製造能力，而遠遠領先於競爭對手。

但是，英特爾沒想到，自己的優勢一直停留在了14奈米製程的節點。

後續，英特爾10奈米製程因良品率、產能限制問題，延遲兩年才推出市場。此次，7奈米製程又將面臨延期，7奈米延期後能否順利，前景未卜。英特爾也因此成為了業界著名的「牙膏廠」。

再看看，英特爾曾經看不上的代工廠模式。目前，台積電7奈米、5奈米製程良品率穩定，已向客戶交付產品，2奈米製程已取得重大突破。連AMD也早早放棄IDM模式，剝離晶圓製造業務，成立格芯(Global foundries)代工廠。並在台積電幫助下，領先於英特爾推出7奈米晶片產品。

合作夥伴蘋果的離棄，競爭對手AMD在製程上的領先，讓英特爾面臨的市場壓力前所未有。

一方面，老對手AMD發展向好，另一方面，老搭檔蘋果轉向ARM。英特爾真的走到了窮途末路了嗎？

儘管，今年年初，AMD7奈米筆記型電腦晶片Ryzen 4000在CES上亮相，且今年第一季度採用該晶片的華碩、戴爾、惠普、聯想、宏碁就面世了。幾乎同一時間，AMD也公佈了2020年Q2財報，其營收較同期增長26%，公佈當天股價上漲7%。

AMD CEO蘇姿丰在聲明中對AMD前景表達了樂觀，「AMD筆記型電腦和服務器晶片銷售創下歷史新高。PC晶片Ryzen和伺服器晶片Epyc，營收比去年同期增長了一倍以上，在多個市場業務中加速發展。」

但是，無論是是消費市場，還是服務器市場，AMD與英特爾市場市占相差甚遠。

來自Mercury Research統計數據顯示，截至2019年Q4，消費端CPU市場，英特爾佔據84.4%，AMD為15.5%；伺服器CPU市場，英特爾占比95.5%，AMD占比4.5%。差距顯而易見，AMD短期內尚不能威脅英特爾的霸主地位。

而不久前，蘋果放棄英特爾的X86晶片，選擇ARM架構，短期內對英特爾的影響也比較有限。一方面，蘋果電腦市場市占為個位數，除蘋果之外，大部分PC廠商依然選擇英特爾晶片；另一方面，在服務器市場上，ARM市占一直略低，在性能、生態、成本、功耗上落後於英特爾X86.

所以，無論是AMD，還是ARM，暫時均不能對英特爾產生威脅。

更重要的是，英特爾10奈米製程晶體管的密度是台積電的兩倍。英特爾10奈米製程相當於台積電7奈米製程，英特爾7奈米製程相當於台積電5奈米製程。因而，說英特爾落後於台積電兩、三世代製程的說法是不準確的。

目前，尚不能得知英特爾能否將晶片代工業務外包給台積電。但外包晶片代工業務，輕資產運營，於英特爾而言絕對不是一件壞事。畢竟，晶圓廠造價昂貴，幾近賭博，必須滿負荷運營，才能避免虧損。

當晶圓代工已成為趨勢，晶片製造無法再為晶片廠商帶來競爭優勢。是選擇繼續在IDM模式下豪賭、沉淪，繼續做晶片行業的「真男人」，還是順應市場變化，找到新的獲利模式，關鍵在於英特爾未來如何抉擇。畢竟，不管是不是「真男人」，好好活下去才更重要。

(中時新聞網)