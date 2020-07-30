隨著大陸CBA即將進入季後賽決戰期間，林書豪選用相當另類的方式激勵自己，因為他在IG上面貼出一段影片，內容是他不慎倒在罰球線附近，卻遭籃球不小心「砸蛋」的意外畫面，「這段影片真實呈現了籃球即生活，哈哈！」

「CBA例行賽已經正式結束，該進入季後賽了，我們將進入4輪比拚，但並非最棒的7戰4勝制，前兩輪是單敗淘汰(瘋狂3月風格)，最後兩輪是3戰兩勝制，」林書豪表示，「這就是籃球與體育的全部，高壓力、高風險，我會全心投入的！」

看到林書豪引用這段自己不小心被籃球砸中要害影片，希望激勵自己能在季後賽打出優異表現，他的好朋友「亞洲天王」周杰倫當然不會錯過這次狂虧機會，隨即回覆4個表情符號，其中包含雞蛋破殼的表情符號，徹底諷刺豪哥還好嗎？

今年大陸CBA季後賽將從7月31日開打，率先進行12進8的單淘汰制比賽，7月31日先由廣廈出戰福建、青島對上山東；8月1日則由北控遭遇吉林、浙江碰上山西，林書豪所效力的北京首鋼本季搶下第4種子，所以首輪將會輪空。

(中時 )