「外木山海岸」是基隆最長的天然海岸，曾獲選為十大魅力水域冠軍。而全程的海岸步道，因可同時觀賞海景與山景，吸引許多遊客慕名前往，基隆市府為了提升外木山整體觀光發展，已將外木山停車場及公廁完成整修，並預計委外經營，但目前廁所尚未完成開放，基隆市議員張秉鈞接獲民眾抱怨找不到廁所使用後，特邀相關單位辦理會勘，解決廁所不足的情況。

海興游泳協會葉德昌表示，海興游泳協會長年協助市府維護外木山環境整潔，現因暑假期間遊客眾多，確實造成公共廁所供不應求。感謝張秉鈞議員出面爭取開放公共廁所，相信所有的泳客及遊客都相當開心。

張秉鈞指出，經協調後市府同意外木山停車場公共廁所先開放使用兩個月，並在廁所周遭增設垃圾桶，避免民眾亂丟垃圾。並由海興游泳協會協助清潔廁所，維護公共環境衛生。秉鈞更同步要求警局將增設巡邏站加強巡視，避免公共廁所成為治安死角。

張秉鈞同時呼籲，民眾需養成的良好衛生習慣，請勿亂丟垃圾。環境潔淨更仰賴民眾齊心協力，才能創造美好乾淨的生活環境。

(中時 )