夏天到了，許多人都會去海邊玩水，以致於下天海邊發生意外事件頻傳。不過一位民眾在沙灘邊玩水，突然感覺到有東西刺進左腳底「夾了一口」，衝回岸邊檢查，整個腳底血流不止，才發現是打赤腳惹的禍。

原PO在《Dcard》上和網友分享「海邊下水打赤腳真的要注意！」表示近日去西子灣海水浴場，享受下午在沙灘散步的時光，曬曬太陽、泡泡海水「很Chill」的滋味。

正當原PO往海邊走時，卻突然感覺有東西刺近腳底，彷彿被「夾了一口」。當覺得爆痛，馬上衝回岸邊檢查，一看傷口不大，但鮮血狂流不止。後來緊急看診後，醫生表示傷口不像被動物咬傷，研判只是被尖銳的東西刺到而已。不過原PO回想，當下的感覺就像「被一隻大螯刺進去夾到肉尻起來的感覺」，想想仍不寒而慄。

貼文一出，網友紛紛表示「你害我的腳腳縮了一下」、「這血用噴的吧」、「天啊看了就好痛…」。有網友指出，「我去海邊拖鞋絕不離腳，我上次就被一個沒公德心的人扔的玻璃碎片扎爆腳」。另外，一位網友提醒，在海邊玩水受傷勿輕忽，被細菌感染後果很嚴重。「小心海洋弧菌，會截肢，我都不敢脫鞋子」。

原PO回想，當下的感覺就像「被一隻大螯刺進去夾到肉尻起來的感覺」，想到仍不寒而慄。（摘自dcard）

(中時新聞網)