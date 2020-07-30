以往只要每到季後賽期間，湖人明星前鋒「小皇帝」詹姆斯都會關閉所有自己的社群媒體，當作宣示自己專注季後賽的決心，不過這種情況今年即將出現改變，因為詹皇坦承今年季後賽不關社群，理由是他現在必須保持每天都跟家人聯繫。

「這將會是一種完全不一樣的心態、不一樣的感覺，」詹姆斯最近受訪表示，「我不會在今年季後賽關閉手機，我不能這樣做，因為我必須每天都跟家人聯繫，所以我不能跟所有人斷絕聯繫。」別忘了他們現在正在奧蘭多隔離園區當中。

詹姆斯這個改變以往慣例的作法，除了保持每天跟家人聯繫，更重要的是，先前他就不只一次強調，他會利用復賽期間繼續替黑人平權運動發聲，如果他關閉社群媒體，也就代表不再繼續發聲，所以他當然要繼續保持社群媒體開放狀態。

今年季後賽對詹姆斯來說，意義格外不同，因為湖人屬於本季復賽後的熱門奪冠球隊之一，自然需要他更專注在季後賽上，但要同時兼顧到家人，以及替黑人平權運動發聲，他只好採取跟以往不同方式面對，但他保證自己依舊可以維持專注。

(中時 )