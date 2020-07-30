藝人潘瑋柏日前開心宣布結婚，娶回小14歲大陸空姐Luna（宣雲），未料喜訊公布沒多久，Luna就被挖黑料，還被指背景不簡單，而潘瑋柏為護嬌妻，29日就透過工作室發布律師聲明，要散步謠言的網友停止侵權，否則依法追究。

潘瑋柏宣布和Luna結婚後，大陸闊少王思聰即在朋友圈發文，寫下：「我佛了，amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，引發外界聯想，更有網友指她曾在夜店當DJ，疑似整過形、謊報年齡，不斷被挖黑料。

潘瑋柏微博湧入一串留言。（圖／翻攝自微博）

沒想到，潘瑋柏才開心當人夫2天，29日在微博宣傳加盟新節目《中國新說唱》時，貼文底下竟湧入一串「雞符號」甚至不堪入耳的留言，而潘瑋柏工作室29日就針對部分網絡用戶涉嫌侵犯潘瑋柏及宣雲名譽權的行為發布律師聲明，稱「有用戶大量使用侮辱、誹謗言論對其進行惡意人身攻擊，謠言發布後對二人造成惡劣的社會負面影響，要求相關用戶立即停止侵權並公開致歉，否則將依法追責。」

潘瑋柏透過工作室發律師聲明。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)