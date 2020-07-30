公共董事會通過「109年發展國際傳播數位計畫」前導專案，引發軒然大波，文化部上午宣布終止「國際影音平台」委託案。資深媒體人黃暐瀚則表示，若這個暗自繼續下去，可能會產生一些問題。不過，文化部長李永得今(29)日也親上火線說明，國際影音平台於明年1月1日開播目標不變。

黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》表示，公視議題非常複雜多元，而現在發生這些事情，被緊急喊卡，尤其今天是就事論事，從法源、制度面等方面去，提出質疑，讓國人覺得這樣做是不對的，以前都說要黨政軍退出媒體、退出校園，國民黨也照做，但退出之後有別人跑進來

黃暐瀚指出，所謂的公視國際台，是要給外國人看的，假設這個案子繼續執行，就像蘇揆所說台灣防疫做得很好，要讓全世界知道，需要國際台，他覺得會出現三個問題。

第一個問題，會有人看嗎？假設這個台做出來，外國人會為了看台灣新聞來看公視嗎？我們要讓國際看到我們很好，這樣國際台做出來就會變大外宣，而且本來就是大外宣。

第二個問題，大外宣怎麼做？黃暐瀚說，台灣是民主政治政黨輪替，雖然現在國民黨看起來很難執政，但都要有在野和執政的聲音，那要怎麼去宣呢?既然是是全國人民的電視台，要宣怎樣的角度讓國際看到？而如果宣的不是全台灣人都同意事情要怎麼辦？

第三個問題，有人在講不要讓公視變央視。黃暐瀚認為，不只國際台有問題，公視本身也有問題。近年來不管藍綠執政，因為預算掐在執政黨手裡，哪一屆公視的董事和主管不受到執政黨掣肘？

最後，黃暐瀚分析，日本的NHK每年有2000預算，但NHK不是聽政府的，且日本也修法讓NHK對境內使用者收錢，NHK可以不用去管誰執政會有影響。而公視很想這樣做但做不到，因為預算掐在政府手裡，而且國內節目製播都受到箝制，那要做國際台就更不容易。

(中時新聞網)