日本過去曾表示希望加入美、英、加大、澳、紐情報合作組織「五眼聯盟」，在今年美國與中國大陸出現全面對抗的形勢後，日本更積極運作希望成為該聯盟的「第六隻眼」，此議一提出，很快地受到英國的歡迎。對已脫歐的英國來說，甚至希望此一聯盟能擴大為自由貿易的集團，成為凝聚政治與經濟力量的聯盟。

據《觀察者網》報導，鼓吹西方國家應與中國脫鉤的英國右翼議員表示，「五眼聯盟」應該接納日本擴展至「六眼聯盟」，並將此一聯盟擴大為一種戰略經濟關係，彙集關鍵的戰略儲備，如關鍵的礦物和醫療用品。隨後日本防衛相河野太郎也正好提議日本成為「第六隻眼」，隨後受到英國歡迎。

英國《衛報》指出，新冠疫情暴露了西方國家對中國大陸戰略物資的依賴，其中包括在民生與國防上都極重要的稀土金屬。但美國地質調查局的資料顯示，過去10年，大陸占全球稀土產量和供應的90%以上。

由於英國已經「脫歐」，英國保守黨議員正尋求建立歐盟和中國大陸以外貿易關係，更加希望「五眼聯盟」發揮作用，建立一個由凝聚力的政治和經濟聯盟。這種「五眼自由貿易區」（Five Eyes free trade bloc）的想法贏得澳大利亞議會情報與安全聯合委員會主席安德魯．哈斯蒂（Andrew Hastie）的支持，他在有關與中國大陸脫鉤的研討會上說：「我們重新審視我們的供應鏈，尋找弱點，其他五眼國家也會這麼做，這可以減輕彼此的弱點，建立一個自由貿易集團。」

報導說，日本防衛相河野太郎是在上周的「中國研究小組」研討會上提出了日本成為「第六隻眼」的提議。他說，如果「五眼聯盟」邀請日本加入，日本會歡迎這個決定，日本也希望英國加入跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。

河野的說法獲得英國外交事務委員會主席湯姆．圖根德哈特（Tom Tugendhat）的歡迎，他說，「五眼聯盟」一直是情報和國防架構的核心，應該著眼於尋找可以信任的夥伴以加強此一聯盟，而日本是一個重要的戰略夥伴。

(中時新聞網)