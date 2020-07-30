看好台股未來成長動能，迎接5G黃金五年，統一證券首度與臺灣指數公司共同合作編制兩檔ETN商品，分別為「特選價值成長報酬指數」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數(簡稱臺灣5G報酬指數」，將於今掛牌上市；統一證券副總經理蒲建亨表示，這是一次台灣隱形冠軍成分股大集合，績效有機會超越0050(台灣50)。

統一證券總經理蔡森部表示，「特選價值成長報酬指數」、「臺灣5G報酬指數」，兩檔指數回測，績效皆領先加權指數以及台灣50指數。

蔡森部表示，「指數化產品是全球顯學，也是歷年來熱門的投資趨勢之一，指數化產品可以針對特定主題或因子進行編制，並透過計量化模型優化報酬率，能夠為投資人節省挑選股票的時間」。

「特選價值成長報酬指數」商品設計來自熱門財經著作「誰都學得會最強選股公式GVI」，並取得原著淡江大學土木工程系教授葉怡成的授權合作；運用價值指標的淨值股價比與成長指標的股東權益報酬率計算出成長價值指標(Growth Value Indicator，GVI)。

依據過去經驗，結合價值與成長指標愈大，報酬潛力也愈大，透過GVI指標依序篩選出前30檔上市成分股，每季定審與替換，因此這30檔股票可謂用人工智慧篩選出的「每一季會賺錢又不貴的股票」。

(中時 )