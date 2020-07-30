侯友宜本月29日接待革實院171期學員，並共進午餐。（革實院提供）

黃福其／台北報導

一向被認為對黨務「非常冷感」的新北市長侯友宜，29日在市府接待國民黨革實院第171期的學員，除了陪學員們共進午餐，也分享從警及市政經驗，包括第一次開槍的心路歷程。這也是侯友宜繼本月22日擔任工商建研會的講師後，短期內第二次「參與黨務」，頗為罕見，而且這兩次「黨務行程」，包括擔任講師、東道主，都未列入侯的公開行程。

國民黨革實院本月20至25日舉辦「工商負責人研討會 (工商建研會) 第37期」課程，侯友宜受邀在22日擔任其中一堂講師，主題是「後疫情時代─新北市信心經濟」。

知情人士說，革實院邀侯擔任講師，侯很莎力地同意，而且很快就從革實院建議的幾個方向中，擇定以「後疫情時代─新北市信心經濟」為題目，一方面可讓外界了解新北市防疫振興作為，也有助招商，同時也為黨協助培訓人才。

不同於工商建研會的學員幾乎都是工商企業負責人，革實院第171期的32位學員都是青年學子，在革實院安排培訓、實習後，又安排29日到新北市府參訪，侯友宜也爽快答應，中午陪學員共進午餐，分享許多市政經驗。

與會者指出，侯友宜介紹新北市政、發展近況後，學員們的眼神似乎都亮起來，當侯友宜問學員們願不願意當新北市民，每位學員都紛紛舉手。侯友宜也逐桌和學員活動，從當刑警分享到當市長，更暢談自己第一次開槍的心路歷程，直言做事不能墨守成規，大談「球來就打、有所當為、勇往直前」的人生哲學觀。

學員裡有設籍新北市者，向其他學員稱讚新北市近年的改變，或當場向詢問侯友宜的市政構想，侯也有問必答，透露未來新北市各區的規劃發展，要學員絕對不要離開新北市，並請不是新北市民的學員不用擔心，因為市府已規劃一萬多戶社會住宅，以及美得水噹噹的運動中心，就是要讓年輕人在新北市，能住，還住的很有品質，不輸台北，更不輸國際大都市。

革實院指出，民眾對侯友宜的信任度是全國最高的，因此擔任營主任的黨主席江啟臣，在171期學員參訪新北市府前，特別叮囑一定要向侯友宜好好學習，不只當一位為國家拼命的公僕，更要當國民心目中政治人物的表述。

171期研習營執行長陳冠安在參訪時，也代表營主任江啟臣、營副主任羅智強，致贈侯友宜營服「革命實踐」和江啟臣的馬克杯，象徵市政革新和新北啟程。

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(中時 )