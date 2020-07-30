中職中信兄弟王牌救援投手李振昌昨（29）日對戰樂天桃猿在9局下被樂天陳俊秀轟出再見全壘打，李振昌近3戰有1場救援成功、2場被對手「再見打擊」吞敗，昨天賽後他在臉書寫下近百字的「懺悔文」，謝謝球迷的批評，他承諾將會努力改進。

近日李振昌2場救援失敗，讓中信兄弟球迷「戰翻了」，部分球迷強力出征，使得李振昌不得不在臉書表白一下，他寫道：「這幾天相信大家跟我一樣心情飽受折磨，3場救援搞砸2場，被再見了2次，讓球隊吞下2敗。」

接著李振昌進行反思，他表示：「謝謝支持我的球迷替我加油打氣，你們讓我很感動，我會更加努力。也謝謝批評我的球迷，我會努力改進我的不足，我知道你們是希望我更好。」

這篇短短不到百字的反省文章，立即引來球迷的留言，很多球迷都是寫下「加油」的鼓勵字眼，也有球迷認為，只是一場比賽，明天醒來就忘了，往後還有很多比賽。也有球迷表示，不要給自己太大壓力。

中職今年下半季球賽上周開打，中信兄弟王牌救援投手李振昌在上周日遭到統一獅隊陳重廷打出再見安打，以6比7輸球，本周三李振昌再度被樂天陳俊秀轟出再見全壘打，以7比8落敗。

(中時 )