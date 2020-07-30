李玉璽29日出席第1屆「挑戰者盃」亞洲電競賽車錦標賽活動，他擔任台灣隊長，在教練指導下，透過專業賽車手專業模擬器練習，李玉璽透露，開賽車時被撞真的會有感覺，也坦言電競賽車難度高，練習時燒掉2台車、5個引擎，若在真實世界就是賠掉上百萬，笑說若火燒車會很心痛，「因為又要重來一次」。

李玉璽透露，開電競賽車不能說話，一下要看儀表板、檔位，又要注意前面彎道，還沒過完又要看接下來去哪，過程相當忙碌。是否考慮嘗試真的賽車？李玉璽笑說「如果有那麼多錢的話，現在先把這個開好」。不過李玉璽自招是馬路「三寶」，原因是18歲時考完駕照後就出國唸書，幾乎沒有上路經驗，父母偶爾陪他練車，他笑說「雖然他們都說沒關係，但總是抓緊把手」。

先前李玉璽認愛圈外女友小Hebe，他則說自己沒車，沒開車載過另一半，而同門兼好友畢書盡升格當爸，李玉璽說有傳訊恭喜對方，但目前忙拍新戲，沒時間去看畢書盡女兒，被問到會不會想成家當爸？李玉璽笑說「還好，聽他說滿累的，晚上女兒哭就要起來，我連我的睡眠都控管不好了，那應該是我更未來才會發生的」。

(中時 )