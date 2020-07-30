為進一步激發市場潛力，大陸服務貿易領域制度創新訊號密集釋放中。大陸國常會29日議明確指出，要將服務貿易創新發展試點，擴大到全大陸21個省份部分地區，且跨境服務貿易領域年內將迎來2張負面清單。

據《經濟參考報》報導，目前大陸全國版和自貿港版的跨境服務貿易負面清單都在加緊制定，並將於年內推出。其中海南自貿港版的跨境服務貿易清單已在內部徵求意見，預定將率先推出。同時預計這2張負面清單將成為大陸服務貿易領域市場准入的重大突破，加速開啟貿易增長巨大空間。

根據大陸商務部最新數據顯示，在天津、上海、北京等17個服務貿易創新發展試點的帶動下，全國服務貿易總量快速增長。回顧2016年以來服務出口年均增長6.7％（以美元計），高於全球服務出口增速1.2個百分點，高出大陸貨物出口增速4.3個百分點。

而今年1月至5月大陸服務出口年減5.9％，降幅比服務進口低18.5個百分點，服務貿易逆差則年減440.8億美元。

中國（海南）改革發展研究院院長遲福林表示，當前服務貿易已成為全球自由貿易的重點。對大陸而言，服務貿易開始成為高水準開放的重點，成為國內市場與國際市場的重要連接點。

(旺報 )