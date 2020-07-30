第23屆上海國際電影節「一帶一路」電影周29日在上海國際旅遊度假區舉行簽約活動，除16家意向合作企業及重點企業外，上海浦東國際影視產業園共用空間也宣告揭牌營運。根據計畫，下一步將按照「新基建」要求，持續提升影視共用空間技術水準，建立大陸影視技術人才數據中心、數位資產交易平台，用3至5年形成產業效應，探索影視後期製作參與全球競爭的浦東模式。

據新華網報導，今年是「一帶一路」電影周在上海浦東連續舉辦的第3年，有44個國家、50個機構加入「一帶一路」電影節聯盟，並為上海國際旅遊度假區導入電影產業資源，至今有50多家電影後期製作及關聯企業入駐。

此次最新簽約的16家企業，涉及影視後期、拍攝、發行等多個環節，例如參與《哪吒之魔童降世》後期製作的可哥豆動畫影視等。

擁有迪士尼樂園的上海國際旅遊度假區，目前正在積極發展影視產業。上海國際旅遊度假區管委會二級巡視員李志宏說，最新揭牌的影視共用空間，將建設全套的電影製作工業化流程。電影後製與燈光、剪輯、特效、音效，都可在這個流水線空間分段完成。依託這一創新模式，浦東歡迎「一帶一路」沿線國家的電影人，來這裡實現電影夢。

(旺報 )