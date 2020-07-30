連續2年獲選米奇林1星評等，大三元酒樓董事長邱靜惠勞心勞力，每天必須親自試菜，幾年前，常感到胃有灼熱感且頻頻打嗝，典型火燒心症狀，確診為胃食道逆流，經過2次中藥治療，症狀緩解。

國健署統計，全國高達4分之1人口罹患胃食道逆流，近20年來，罹病人數成長了5倍。主要原因為飲食西化、精緻化，且工作壓力大，常熬夜加班，吃宵夜，而生活節奏又快，進食速度快等因素所致。據研究指出，1周出現1次或1次以上的胃酸逆流，罹患食道癌的機率，高出無症狀者的7.7倍，如果火燒心症狀常出現在夜間，則罹癌的風險就更高出10.8倍。

中國醫藥大學附設醫院中醫消化內科主治醫師賴香君指出，中醫認為，人體消化吸收有賴於肝、膽、脾、胃和諧運作，一旦功能發生障礙，將導致「胃失和降」，進而胃酸上逆，治療時將重點放在恢復肝、膽、脾、胃各臟機能，以疏肝理氣、和胃清熱、降氣化痰。

在治療研究上，2019年1篇由中國醫藥大學團隊設計隨機雙盲試驗，研究發現「吳茱萸湯」與西藥Omeprazole（氫離子抑制劑PPi）相比，在治療胃食道逆流時，療效差不多，但藥效維持的時間更長。根據中醫藥司資料，吳茱萸湯源於「傷寒論」，效能為溫中補虛、降逆止嘔。適應症包括，脾胃虛寒、食穀欲嘔、吐利煩躁、手足厥冷、乾嘔吐涎頭痛。

胃食道逆流患者人數越來越多，儼然已成為新興國民疾病。中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚說，研究證實，中醫藥治療胃食道逆流，可以處理胃酸逆流、修復損傷黏膜，且療效長、縮短發作期程、無明顯副作用。

為了讓民眾了解中醫療效，中醫師公會全國聯合會從今天上午起，全國共有3千多家中醫院同時掛起「火燒心看中醫真有效」紅布條，柯富揚表示，希望透過「中醫旗海～新標語運動」，讓國人遠離胃食道逆流，開心健康過生活。

胃食道逆流患者應注意這6大飲食禁忌，無症狀者也可預防胃食道逆流的傷害。（圖／NOW健康）

除了治療，如何從飲食預防胃食道逆流，也是一大重點，中醫師公會全國聯合會媒體委員會主任委員陳潮宗提出，胃食道逆流患者6大飲食禁忌，分述如下：

1.易刺激交感神經興奮的飲料：如咖啡、濃茶。

2.易刺激傷害胃壁的辛辣食物及佐料：如辣椒、蔥蒜。

3.易增加胃酸分泌的酸性水果：如檸檬、奇異果、百香果。

4.酸性飲料：如醋、碳酸飲料。

5.酸化快的食物：如牛奶。

6.堅硬難消化的食物：如糯米製品（粽子、米糕、油飯、麻糬）。

(中時新聞網)