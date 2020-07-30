【1】有疑似症狀43移工 我將採檢

泰籍移工返國後確診，不排除本土感染，為釐清感染源，中央疫情指揮中心主動聯繫泰方希望能做第二次採檢，並獲得允諾，同時勾稽國內健保系統調查桃園地區泰籍移工近兩個月的就醫紀錄，初步發現共有43人有疑似症狀，將對其採檢。

【2】通姦除罪 雪碧獲不起訴脫身

本名方祺媛的「情色教主」雪碧，去年被爆介入數位影音公司老闆郭柏均的婚姻，還祕密產女，氣得郭妻林咚咚怒告2人涉嫌通姦。不過，受惠今年5月29日，大法官會議作成刑法通姦罪違憲立即失效的影響，檢察官沒有傳喚郭、方2人，直接以法律已廢止刑罰為由，對2人作出不起訴處分。

【3】美陸爭拉攏 歐盟扮關鍵第三方

美陸對抗全面升級，歐盟已成關鍵第三方。美國務卿蓬佩奧近日拋出「新民主同盟」主要喊話對象無疑是歐盟，而北京也展開外交固樁；除力推年底達成中歐投資協定，打「經濟牌」拉攏雙邊關係，外長王毅連日更與德法兩國外長密集通話，從多邊主義政治訴求來穩住歐盟。但歐盟內部分歧嚴重，在兩強對撞格局下，是扮演緩衝抑或是助燃器角色，恐怕會是更大變數。

【4】近7成廠商 估台幣下半年續升

新台幣升勢難擋，堪稱是地表上最強「亞幣」；中華經濟研究院昨公布「台灣採購經理人營運展望調查」，製造業廠商最關切的三大總體經濟課題，包括新冠肺炎疫情變化、陸美貿易紛爭以及匯率波動，其中，有近7成 （68.9％）的廠商預期，新台幣兌美元下半年仍持續走升，比例打破歷年調查紀錄，僅有不到1成廠商認為，新台幣將由升轉貶。

【5】小煜閃娶護理師 我是她的人

35歲的楊奇煜（小煜）29日在臉書、IG曬出與老婆「言言」甜蜜合照，宣布「我們結婚了」，並霸氣說：「介紹一下楊太太給你們認識，從今以後，我是她的人，她是我的女王。」由於小煜7月初生日時，發文謝謝母親生下他，文末還加上嬰兒圖案，疑似要當爸，如今宣布結婚，被問是否雙喜臨門？他的經紀人Jenny語帶保留表示：「懷孕是結婚接下來的下一個規畫，應該遲早會發生。」

(中時新聞網)