總統蔡英文日前赴彰化參訪中衛公司的口罩產線，感謝中衛公司在社會最驚慌的時候，能夠穩定供應口罩，這對社會安定是非常重要的貢獻，相當值得肯定。不過，有港媒注意到，中衛總經理張豐聯在致詞時，說出「僅代表中國，更正，中衛公司歡迎蔡英文」，似乎因中國兩字較為敏感，立即將公司全名中國衛生材料生產中心股份有限公司改為簡稱中衛公司，成為一段「有趣小插曲」。

蔡英文28日赴彰化參訪順德工業、中衛公司的口罩產線，她特別指出，民眾現在都在討論要戴什麼顏色的口罩，感謝中衛公司把口罩變成時尚的生活用品，台灣人的創意令人感到非常驕傲。蔡英文更表示，感謝中衛公司在社會最驚慌的時候，能夠穩定供應口罩，這對社會安定是非常重要的貢獻，相當值得肯定。

不過，港媒《中評網》卻發現一段有趣小插曲，張豐聯致詞則表示，「僅代表中國，更正，中衛公司歡迎蔡英文」，此話一出，引起現場的側目，不過張豐聯依舊氣定神閒說完致詞。之後，蔡英文和中衛公司主管、員工一同合影，結束彰化的行程。

(中時新聞網)