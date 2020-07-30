中央氣象局天氣預報資料顯示，近日台灣夏季室外氣溫動輒攝氏36度以上，甚至有時會高達攝氏39度，在這高溫下，熱傷害就診人數屢創新高。

根據衛生福利部「即時疫情監視及預警系統」分析全國181家醫院急診及時資料顯示，今年7月1日至24日止因中暑等熱急症至急診就醫的人次659人次是去年7月同期370人次的1.8倍；108年至7月24日因中暑等熱急症至急診就醫的人次1,248人次，而今年至7月24日因中暑等熱急症至急診人次高達1,722人次，較去年同期增加4成。由於已進入酷熱的炎夏時序，氣溫仍有可能持續飆高，應提高警覺，防範中暑。

國民健康署呼籲，暑假出遊戶外活動時應牢記3要訣「補充水分、選擇適當時間與場所、做好個人防曬措施」，並注意安全，才能享受夏日活動的同時，避免發生熱傷害，3招預防熱傷害要訣如下：

第1招：補充水分

1.應隨時補充水分，不可等到口渴才喝水，且養成每天至少2,000cc白開水的好習慣，但若醫囑限制飲水應少量者，應詢問醫師天氣酷熱時，喝多少水量為宜。

2.戶外工作者或運動者應每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）不含酒精的白開水，並避免菸酒。

3.建議可多食用蔬果，因蔬果含有較多水分。

4.不可飲用含酒精及大量糖份的飲料，以避免身體流失更多的水分。

5.避免喝太過冰冷的水，應飲用室溫的水，避免腸胃不適。

第2招：外出選擇適當時間與場所

1.選擇氣溫較低的時間或樹蔭下進行戶外活動。

2.避免在上午10點至下午2點於烈日下活動，建議可將戶外活動安排在早晨或傍晚的時間。

3.保持充足睡眠，至少睡足6到8個小時。

4.若覺得輕微頭痛、精神混亂、虛弱、昏厥應儘快至涼爽的地區，或至陰涼處休息。

第3招：做好個人防曬措施

1.穿著輕便、淺色、寬鬆的衣服，選擇透氣、吸水或排汗的衣物。

2.撐傘、戴遮陽又通風的帽子、太陽眼鏡及擦防曬乳液。

3.盡量避免在炎熱的陽光下或高溫環境長時間暴露。

國民健康署王英偉署長提醒，當發現自己或身邊的人出現身體疑似出現熱傷害症狀時，如體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫的環境、設法降低體溫（如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，若體溫持續上升、嘔吐、或意識持續不清，請以最快的速度就醫。

(中時新聞網)