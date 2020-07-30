螺絲廠世豐(2065)2020年上半年營收年增4.36%，再創同期新高，但受新台幣升值影響，獲利年減15.36%，每股淨利為2.08元，低於去年同期之2.48元。展望2020年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。

世豐2020年合併營收為9.67億元，主要受惠美國地區保持良好拉貨需求，以及螺絲品牌商新客戶訂單逐步放量，帶動上半年營收創歷年同期新高，比去年同期成長約4%；惟受到台幣升值因素影響兌換損失為226萬元，較去年同期的兌換利益468萬元有所差異，2020年上半年稅後淨利0.69億元、每股稅後盈餘(EPS)為2.08元，若排除匯率干擾則分別較去年同期成長19%、18%。

世豐2020年上半年美國、亞洲、澳洲及歐洲地區營收比重分別為60%、12%、11%及7%，其中美國地區銷售較去年同期成長3%，挹注整體產能稼動率保持良好水準。

世豐表示，今年上半年獲利受台幣匯率較去年同期升值3.13%因素影響，但受惠公司營業費用控制得宜且持續精進營運獲利能力，2020年上半年整體毛利率、營業利益率分別達16%、8%。

展望2020年第三季，世豐維持審慎樂觀看法。看好目前客戶拉貨力道有望隨著回補庫存、終端居家裝修需求提升，公司並持續積極深化美洲、歐洲與亞洲等地區接單表現，且國際通路客戶在策略思考下轉移訂單產地，或高客製化產品需求提升，將有機會挹注未來營運更上層樓。

(時報資訊)