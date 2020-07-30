金管會29日舉辦「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比優等銀行表揚典禮，共有輸銀、中信銀、玉山銀、北富銀、合庫、兆豐銀、高雄銀、國泰世華銀、華銀、一銀、彰銀、台銀、土銀及台企銀等14家銀行獲得公開頒獎表揚。

此次典禮邀請行政院長蘇貞昌蒞臨致詞並擔任頒獎貴賓，出席人員包括國家發展委員會、經濟部、文化部、交通部、勞動部、央行、財政部、中央存保公司、銀行公會代表、金融業者等單位代表，共計160餘人出席。

新冠肺炎疫情蔓延全球、嚴重衝擊全球各國經濟。為因應疫情對台灣經濟發展及民眾生計影響，行政院2月25日公布新冠肺炎防治及紓困振興特別條例、並編列預算協助辦理紓困，紓困規模達1.05兆元，各部會亦訂定相關紓困振興貸款辦法以協助企業及民眾。

金管會為鼓勵國銀積極辦理各部會及自辦紓困振興貸款，訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，分別就金額、件數、效率3面向共17個項目分組進行評比，另對協助振興三倍券發放等配合政府紓困後振興經濟作為，亦列入評比加分項目。

金管會此次根據各國銀截至6月30日辦理紓困振興貸款成效，對評比績優銀行公開頒獎，共有14家銀行在17個評比項目中獲得前3名佳績。其中，台銀、華銀、輸銀、中信銀、合庫銀、彰銀、北富銀等7家銀行，在17個分組評比項目分獲單項或多項冠軍。

行政院長蘇貞昌致詞時，肯定金管會等相關政府機關、銀行公會及銀行業者配合投入紓困行列，秉持「寬一點、快一點、方便一點」3大原則，共同努力推動及辦理紓困振興貸款措施，協助國人及本土產業度過疫情衝擊。

蘇貞昌表示，國內紓困已有相當成效，振興措施將接續維持經濟活水任務，希望銀行能繼續全力支持振興措施，協助辦理三倍振興券發放與兌付，共同協助政府刺激國內消費、帶動旅遊、活絡商圈等，達成加速經濟轉動、振興產業的目的。

據金管會統計，國銀配合各部會紓困及自辦案件辦理情形，截至27日受理件數共129萬144件、申請額度計1兆5965億元，已核准112萬4858件、已核准額度計1兆4698億元，件數及金額核准比率分別達87％、92％，成效顯著。

金管會希望藉由此次公開頒獎肯定銀行努力，鼓勵銀行以風險控管的專業及效率，繼續對需紓困民眾提供協助，儘速促進經濟社會恢復正軌。同時，藉由績優銀行的經驗分享，盼引導銀行業持續改良授信作業流程、擴大運用金融科技，提供優質且高效率的金融服務。

(時報資訊)