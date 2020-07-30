印度政府為保護國內產業，違背在世界貿易組織（WTO）承諾、自2014年起持續調高資通訊（ICT）產品關稅，造成不公平競爭、損害台灣廠商利益。行政院經貿談判辦公室對此在WTO對印度提出控告，WTO對此29日成立審議小組、正式進入訴訟階段。

經貿辦表示，各國在WTO提出的關稅承諾，為台灣資通訊產品外銷的重要利基。印度為台灣主要出口市場之一，資通訊產品為台灣重要外銷品項，印度此次調漲手機、基地台、手持聽筒及其他資通訊產品零件等關稅幅度高達20％，已違反WTO規定。

經貿辦指出，此案首次由經貿辦的經貿法律師主辦，在國內諮詢過程中數度邀請業者、公會及相關單位討論本案。業者代表表示，關稅提高將造成廠商成本增加，甚至迫使廠商退出當地市場。為維護台灣業者貿易利益，經貿辦決定對印度提告。

經貿辦表示，此案為我國在WTO第7次發起爭端解決控訴，WTO於29日正式成立審議小組。而台灣其他重要夥伴亦受此措施傷害，歐盟及日本已分別對印度提出控訴，台灣將與歐、日共同積極主張業者權益，捍衛台灣出口利益、確保公平競爭的國際貿易環境。

據經貿辦提供的Global Trade Atlas統計，台灣2019年資通訊產品出口總金額396.41億美元，年增22.85％。其中，印度為第18大出口市場，出口金額為2.31億美元、年增1.32％，但占比自0.71％下降至0.58％。

(時報資訊)