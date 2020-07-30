國發會建置的「MyData數位服務個人化」平台29日試營運上線，金管會與國發會共同推動應用於申辦金融服務，民眾只要在MyData平台完成認證與授權，就能把保存在政府機關的個資轉介給銀行，應用在申辦信用卡及貸款等各類金融服務。

金管會表示，首波在MyData平台上線的銀行，包括台新銀、遠東銀、台中銀、彰銀、玉山銀、中信銀、北富銀共7家銀行，提供15個線上服務，可減少民眾申辦服務常需準備各項證明文件的負擔。

國發會為推動個人資料自主運用，建置「MyData數位服務個人化」平台，民眾登入平台經身分驗證及個人同意後，在兼顧個資安全與隱私保護下，平台提供民眾多元化個人資料下載及線上介接服務，讓保存在政府機關內的個人資料，可由資料所屬民眾合理運用。

MyData平台目前已提供包括戶籍、財產、所得、勞健保投保、車籍等，共31個資料集供民眾運用。此次金管會與國發會共同推動串聯MyData與金融服務，民眾在申辦金融服務過程中，可藉由MyData平台提供保存在政府機關的個資，提升申辦的便利性與時效。

金管會指出，民眾只要在MyData平台完成認證與授權，就能把保存在政府機關的個資轉介給銀行，應用在申辦信用卡及貸款等各類金融服務，毋需再奔波申請紙本證明文件交付銀行，能更便利快速的獲取金融服務。

(時報資訊)