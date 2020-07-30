今年受疫情影響，各商圈店面空置率提高，台北市著名的民生社區商圈也有多戶店面招租，不過實價揭露今年有兩筆店面轉手交易，一筆在今年2月交易，總價6,988萬，比前次移轉多288萬，另一筆在今年5月，以總價1120萬平轉出售。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，各大商圈店受電商及消費型態改變影響，近幾年出租效益未盡理想，經過疫情衝擊後店家經營困頓，歇業消息頻傳，但市場游資充沛、利率低，仍有買方選擇知名商圈入手。

民生社區是全台第一個美式社區，因其特有的街景在台北市自成一格，商圈蓬勃時社區內有不少特色店家，吸引民眾前去消費，店面因屋主惜售，釋出稀少。郎美囡指出，民生社區店面多數為屋主早期入手，持有成本較低，此外，民生社區店面大多為公寓，實際使用面積及土地持分面積大，在危老重建帶起的改建風潮下，店面除了出租效益還有重建或都更的潛力，因此，儘管商圈不時傳出店家經營不易退租，除非有財務考量或入手價格過高，屋主降價出售的意願偏低。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，近幾年不少商圈受人潮減少影響，店面租金水準逐年下修，不過國人普遍偏好收益型資產，以定存思維轉進店面，但也提醒投資人應精算成本及投報，另外移轉時的土地增值稅也不可不留心，避免買在高點、轉手不易。

(時報資訊)