永慶房產集團上半年全台新展店超過70店，加盟三品牌「店總業績」較去年同期成長2成，「聯賣業績」與「聯賣件數」雙雙成長超過3成。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，今年上半年因新冠肺炎疫情的影響，今年上半年買賣移轉棟數為14.03萬棟，較去年同期減少了1.9%，但永慶加盟三品牌的成交件數卻是逆勢成長，較去年成長2成，展現永慶加盟總部建構的競爭力，能帶領加盟店東穩健經營，績效領先市場。

今年上半年業績突破千萬元的店數，大幅增加，業績突破4千萬的店數也是去年同期的2倍，業績突破6千萬的店數，更是去年同期的3倍！也證明了永慶加盟總部「幫加盟店賺錢」的承諾。

莊志成總經理分析指出，現在不是單打獨鬥的時代，今年上半年永慶加盟三品牌整體「聯賣業績」較去年成長超過3成，今年上半年加盟三品牌的業績也較去年同期成長超過2成，顯見永慶的「深度聯賣」策略成功為店東長們創造更高的績效。此外，永慶是目前唯一將成交行情揭露至門牌的房仲品牌，滿足消費者對於透明房價的期待，贏得消費者信賴，也是上半年永慶逆勢成長的主因之一。

(時報資訊)