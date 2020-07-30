民進黨立委賴品妤在網路上人氣非常高，有著一票死忠粉絲，一舉一動都備受矚目，日前她在Instagram上曬出火辣爆乳照片，讓不少網友大飽眼福，再次引發話題！對此，國民黨立委陳玉珍昨(29日)被問到此事時，則是笑回「改天穿看看」。

賴品妤辣照曝光。(取自賴品妤IG)

個性活潑的賴品妤，在2014年的太陽花運動一戰成名，進入國會後吸引不少媒體目光，繼日前在議場內自己跌倒後，PO出辣照後再次引發話題，這次她身穿黑色深V小禮服，露出黑色蕾絲內衣，性感事業線更是一覽無遺，讓不少網友都直呼「太正」。

賴品妤辣照曝光後，有網友則是認為行為不妥，認為民進黨一直在談女權，如今卻拿自己的身材做文章，根本雙標，砲轟「所以正職是?」、「議員還是網紅自己都分不清了嗎？」對此，賴品妤也在臉書正面回擊，「有些人是不是沒搞清楚要穿高領還是低胸都是我的自由，因為我爽，穿什麼衣服關你屁事，更不用說私下穿著」、「吃飽太閒怎麼不去扶老太太過馬路」。

據《三立新聞網》報導，陳玉珍看見賴品妤性感照後，也大讚對方很好啊，青春無敵，至於被問及自己是否有可能嘗試類似穿搭，她則是大笑回應，「這樣可能...我的選民可能會...哈哈哈，不知道，改天穿看看好了」。

至於，同黨籍女立委陳亭妃昨則表示，相信如果以國會議員的尺度，這樣是真的很辣，「但是我覺得年輕真好，如果我再年輕個10歲，或許我也敢拍這樣的照片，過去可能我們23歲從政的時候，大家對於我們的要求\就是要一板一眼。」

陳亭妃也說，「那我先練一下我的身材，如果身材練好的話，或許年輕的話我也敢這麼穿」。

(中時新聞網)