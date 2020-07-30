香港國安法通過後，港警首次在香港境內拘捕3男1女，都是16-21歲的年輕人，據港媒報導稱，被捕的4人皆是立場主張「港獨」，涉嫌違反《香港國安法》第20及21條，香港警方國安處高級警司李桂華29日晚在記者會證實此事，並已帶走電話、電腦及文件等資料。

主張港獨的香港「學生動源」前召集人鍾翰林昨(29日)於元朗被捕，港媒《香港01》指鍾涉嫌違反《香港國安法》，被警方國安處人員拘捕，另外前學生動源發言人何諾恆、成員何忻諾亦被警方拘捕。學生動源Facebook專頁稱，鍾涉嫌煽動他人分裂國家被捕。

據悉，「學生動源」為提倡香港獨立的學生組織，於香港國安法生效後，學生動源於本月17日宣佈遣散香港地區成員，並成立美國分部，鍾翰林亦宣佈辭任學生動源召集人同時退出組織。

陸媒《環時》29日深夜發文表示，鐘翰林當晚約8時50分於元朗住所，因涉及「煽動他人分裂國家」被員警拘捕，並一同帶走數袋證物離開。而報導同時也指出，被捕的4人是違反剛通過《香港國安法》第20及21條，「旨在分裂國家、破壞國家統一行為之一的，不論是否使用武力，皆屬犯罪」、「任何人煽動、協助財物資助他人分裂行為，情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑」。

(中時新聞網)