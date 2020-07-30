美國亞利桑那州（Arizona）在當地時間29日發生一起火車在橋樑上出軌、發生大火的案件，黑色濃煙衝到空中，綿延了好幾公里。一位民眾因吸入濃煙而被送醫治療，工作人員並未受傷，但因火勢非常嚴重，被形容如同地獄一般，讓人心生恐懼。

據鳳凰城媒體《AZFamily》報導，這起「火燒火車」案件發生在29日上午6時15分，當時約有十節火車在天普鎮湖 (Tempe Town Lake)上的橋樑出軌，橋樑的南側甚至因此而坍塌，火車也發生嚴重火勢。聯合太平洋公司（Union Pacific）發言人麥克馬漢（Tim McMahan）表示，火車的工作人員都沒有受傷，不過附近公園有一位民眾吸到濃煙，所以有接受治療。

他表示，這列火車是從圖森（Tucson）開往鳳凰城（Phoenix），橋下剛好有三輛油罐車，其中兩輛載有環己酮（Cyclohexanone），第三輛則載著含橡膠類的物質。他說：「沒有人回報有外洩，也沒有任何一輛陷入這場大火中。」據國家生物技術訊息中心（National Center for Biotechnology Information）表示，環己酮是一種無色油狀液體，不僅易燃而且具有刺激性，主要用來生產尼龍。

火車車廂燃燒了好幾個小時，載著的木材也有許多掉落湖中；由於火勢相當大，所以被升級為三級警報。有一位民眾卡蜜兒（Camille Kimball）正巧經過，將橋樑坍塌一刻全錄了下來，她說：「我轉過身看到的畫面，是我這輩子感到最恐怖的。有火從橋中掉進湖中，看起來像是地獄般的景象，猛烈的火焰讓天空中充滿了黑煙。」，並說這次的經歷是「超現實的」。

美國聯邦航空局發言人表示，已經開始讓飛機避開這個區域、往南和北移動，最大程度減少飛機的噪音影響消防人員的救災。

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(中時新聞網)