《俗女養成記2》預告資金、規格將更勝前作。（吳松翰攝）

《氣》劇組打造全新武林世界。（吳松翰攝）

文化內容策進院（文策院）與線上影音平台Catchplay共同投資影視產業發行公司「影響原創影視股份有限公司」，29日舉行記者會公布3部影視作品新計畫，分別為《俗女養成記2》、《氣》、《塵沙惑》，其中《塵沙惑》有演員莊凱勛、魏蔓出席，莊凱勛透露以往多演刑警、社會記者等接地氣的角色，這回終於升格當「政客」。

莊凱勛在劇中飾演政二代，和飾演刑警的張榕容有多場對手戲，為做角色功課，他也真的隨議員跟了「1日議員」行程，也實際參與協調會，理解為名喉舌的狀態，他有感而發說：「傳統政治人物打陸戰，就是地方人士協助，現在新的政治人物打空戰，這次才發現原來年輕的新的政治人物也像藝人，也怕被狗仔偷拍。」

莊凱勛笑說這次提升至白領階級，從電影《目擊者》到《緝魔》，終於沒有再與變態交手；而魏蔓飾演神祕女子，職業神秘到連田調的對象都不願意接受她的訪談，只好訪問第二手資訊的人，還有大尺度戲碼跟火辣的裝扮，預告會跟以往電視劇中的白富美形象大不同。莊凱勛笑說：「結果我們兩人交換，一個變得接地氣、一個昇天。」

文策院去年成立，隸屬於文化部並負責文化部業務，重點推動台灣影視音產業發展，同時託管百億國發基金，並擔任國發基金投資及管理的角色，屬服務型態。文策院與Catchplay投資「影響原創」，文策院投9千8百萬，Catchplay和影響原創投資1億2百萬，共2億，其實文策院去年中也與4大影城結盟，合作「伯樂影業公司」，但投資金額多少尚未公布。

(中時 )