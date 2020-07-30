由米倉涼子主演的日劇《派遣女醫-X》系列，至今播出6季，每季都有1集收視率超過20％，是日劇史上平均收視率最高的醫療劇，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN決定推出「派遣女醫-X補完計畫」，7月30日起推出第一季，包括特別篇以及《拜金外科醫-Y》系列，一路播到10月，讓女主角大門未知子幫觀眾對抗疫情、補充霸氣。

「派遣女醫-X」於2012年10月播出第一季後，受到的迴響超乎預期，米倉涼子也因為演出女主角大門未知子，連續多年穩坐收視率女王寶座，更成為她的招牌作品；對於招牌台詞「我，絕對不會失敗」，米倉涼子透露其實以前很抗拒，覺得不會有這種人存在，但後來了解故事、真正演出後，發現女主角大門未知子講這句話其實是說給自己聽的，她說：「在我心裡有這樣的背景設定之後，就變得比較容易說出口了。」

去年迎接演員身份出道20周年，六度拿起手術刀後，米倉涼子現在自立門戶開設新公司「Desafio」，取名源自西班牙的「挑戰」之意，決心積極拓展自己的演藝事業，也開設官方Instagram與粉絲分享近況。

WAKUWAKU JAPAN將從7月30日起、每周一到周五晚間9點播出《派遣女醫-X》系列，其中包括影音平台未能上架的特別篇以及台灣只有WAKUWAKU JAPAN獨佔的《拜金外科醫-Y》全系列，連播至10月12日。

(中時 )