受季風低壓影響，今起至周六東半部將有明顯降雨，西半部午後對流則明顯減弱，氣象專家吳德榮表示，下周日（2日）季風低壓槽將往台灣延伸，有形成熱帶擾動機會，但機率偏低，然不論是否發展成颱風，季風低壓外圍的西南氣流，在下周一至周三期間，都會導致水氣增多、天氣不穩定，午後易有對流發展。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」說，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今（30日）至週六（1日）台灣附近大氣低層為「太平洋高壓」及「季風低壓」環流交界的東南風、水氣很多，東部有明顯降雨；背風面午後對流明顯減弱，僅新竹以南山區有局部陣雨或雷雨，西半部晴朗炎熱，高溫約在36、37度左右。

吳德榮表示，最新歐美模式皆模擬，「季風低壓」環流往西調整，減輕對台灣的影響程度。下週日「季風低壓」槽，往台灣方向延伸，「熱帶擾動」似乎來不及在其中發展，但台灣已轉變為有雨的天氣。

吳德榮說，下週一至週三的模式模擬顯示，無論「季風低壓」環流是否已發展成颱風？其中心將通過海南島附近進入大陸，外圍的「西南氣流」則略往西調整，對台灣本島的影響大幅減輕；各地則因水氣增多，大氣轉趨不穩定，午後易有對流發展。不過模式模擬仍持續調整中；應繼續觀察最新資料。

(中時新聞網)