國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁陷入論文抄襲風暴，李雖出面道歉並表示放棄該學位，仍成為選戰話題之一。國民黨新北市議員葉元之日前稱李眉蓁「根本不會寫論文」，引發議論。對此，葉昨說當天只想表示，關鍵是李已經道歉，就繼續往前走。葉元之也表示，會南下親自和李解釋並道歉。

李眉蓁被爆出論文抄襲爭議，有高達96%、123頁的內容都是「複製貼上」對於此事，葉元之日前在政論節目《新台灣加油》中表示，論文寫作有固定邏輯，但李眉蓁根本不會寫論文。主持人追問覺得她的論文她自己有看過嗎？葉元之則回應「我不知道他有沒有看，或者是看的懂還是看不懂，這個我不知道」。

葉元之這番話引來爭議！對此，葉元之昨在政論節目《新聞面對面》回應表示，他那天會這樣講，是因為論文不管李看不看得懂，或是不是他寫的，已經不重要，因為論文已經被拿出來比較，96%抄襲，大家再去討論這個沒有意義。關鍵是李已經道歉了，所以繼續往前走，提出好的市政政策，吸引大家認同。此外，他說若所有政治人物從政必要條件是論文不能抄襲，以後登記參選時，把論文交出來，由國家教育部直接來查，有沒有抄襲，這才公平，不要一直針對李眉蓁。

葉強調，由政府來直接查論文，這樣才公平。葉說他當天的意思是這樣，但只有前面那段話被擷取，就被說酸李眉蓁，葉強調他沒有酸，其實是很誠懇幫李解釋。此外，他說8月初時，侯友宜、朱立倫都會南下力挺李眉蓁。主持人問葉會下去嗎？會跟李解釋嗎？葉也表示會跟李道歉，並會向李表示，不好意思造成她的困擾，本意是要幫李眉蓁講話。

(中時新聞網)