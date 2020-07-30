導演艾娜雅芬自栩個性最像片中女主角蘇拉。（海鵬提供）

首將德國「史萊奇」旗下「巴亞拉樂園」精靈玩偶搬上大銀幕的奇幻動畫《巴亞拉魔幻冒險》，劇情描述太陽精靈公主莎拉與蘇拉兩姊妹，為搶救巴亞拉王國精靈們的魔法，決定呼朋引伴、護送一枚稀有龍蛋前往龍之峰孵育，好讓龍能重返精靈王國、進而拯救世界。電影在德國上映時口碑爆棚，首週末即賺進千萬台幣票房。

有趣的是，該動畫一反傳統、展現強大女力，不僅導演艾娜雅芬（Aina Jarvine）及幕後人員多為女性，片中除形形色色的奇幻動物外，主要角色也幾乎全為女性。全片更罕見屏除個人英雄崇拜，進而標榜團隊合作精神，耳目一新的概念，對當今少子化教育，有著極為正面的啟發。

能將這部議題豐富的動畫拍得深入淺出、故事到位，艾娜雅芬功不可沒，她致力動畫界近20年，曾在愛沙尼亞執導動畫電影與影集，去年轉進德國，與尤利西斯電影公司首度合作，率領來自德國、法國、盧森堡、義大利、比利時，和愛沙尼亞等的100名藝術家，組成歐洲最優秀的動畫團隊。

喜歡接受挑戰和冒險的艾娜雅芬，自栩個性最像片中女主角蘇拉，除以大我為中心，更能忍辱負重、使命必達，她並以歐盟為概念，讓片中的「巴亞拉王國」由11個精靈王國組成，各王國不僅唇齒相依、利害與共，親密程度更是牽一髮動全局。

艾娜雅芬自承就是「史萊奇」粉絲，只是藉由史萊奇玩具的動人角色，打造出她兒時的夢幻國度《巴亞拉魔幻冒險》，而龍、精靈和魔法都藏在那裡，她希望能藉這部奇幻動畫，引領觀眾進入一個從未探索過的新世界，從中發現一些有趣、並親近他們內心世界的東西。電影8月7日在台上映。

(中時 )