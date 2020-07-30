陸媒《環球時報》總編輯胡錫進30日發表署名「單仁平」評論文章〈如何協調好國家安全與社會活力的關係〉指出，中美博弈，兩邊都是大國，關鍵看誰能夠穩住，不亂陣腳，雙方比的是耐力。從長遠看，大陸的國家安全無疑面臨著更大壓力和挑戰，但切不可像美國那樣神經過敏，把什麼都拿國家安全視角掃描一遍。大陸必須自信，既高度重視國家安全，也不誇大它在現實中受到的威脅。

文章稱，美國在中國問題上無疑走了極端，國家安全的概念無限氾濫。以至於大陸的留學生都成了特務，中美貿易是陷阱，大陸人搞的5G技術是情報網絡等等。美國很像在搞2.0版的麥卡錫主義。

大多數大陸人現在都懂得，必須「做好自己的事情」，以此來瓦解美國的所謂「新冷戰」，這一覺悟實屬難能可貴。跟華盛頓「一切都怪大陸」的怨婦思維比起來，大陸人的理性可以說把對方甩出去了好幾條街。

評論指，現在一些大陸人擔心，不是擔心美國真敢對陸實施軍事征服、也非擔心美國就能在經濟技術上把大陸卡死壓垮，而是擔心美國的打壓會把大陸壓得保守封閉了，放不開了，對美鬥爭成了社會運行的主旋律，那就糟了。其實蘇聯當年就是那樣垮掉的，它在與美鬥爭的同時變僵化了，逐漸枯萎了，經受不起任何內部變化而最後轟然倒了。

文章認為，所以說，大陸一定要在處理國家安全問題的理性上大大超出美國一籌。美國的社會基層活力有一定的基因性，大陸的基層活力則因傳統文化上原因，需要更多的培育和弘揚。

事實證明，什麼樣的國家安全挑戰大陸都應對得了。過去40年，大陸的國家安全遭遇過內部衝擊，但是總體看，經濟高速發展所積累的國家安全正資產，遠遠大於那些衝擊帶來的挑戰，即使在後期出了問題的80年代，大陸的收穫也是壓倒性的。所以過去幾十年大陸有了大歷史角度上最為安全並且繁榮的一段時期。

單仁平強調，一定要讓大陸的基層社會更加寬鬆、自由，並且更富活力，不要讓中美博弈的作用力延伸到基層群眾生活的方方面面中。尤其是未來一個時期，大陸是新冠疫情控制得最好的社會，經濟得以基本正常運行，這是大陸的體制為老百姓贏得的一分難得的福利。

要配之以其他措施，讓大陸整個基層社會面上不僅比美國等西方社會更有序，也更加自由、舒適，那將極大提振大陸社會的整體信心，產生難以估量的後續政治效果。

(中時 )