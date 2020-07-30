小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（30日）財經重點。

【1】超微升財測 概念股紅火

疫情引爆宅經濟，處理器大廠美商超微（AMD）直接受惠，第二季淨利1.57億美元，每股盈餘0.13美元，遠高於去年同期淨利3,500萬美元。上季營收19.3億美元，比去年同期成長26％，優於超微4月預測以及華爾街預估。執行長蘇姿丰於29日法人說明會中宣布上修全年財測，看好下半年個人電腦、資料中心、遊戲機的銷售動能續強。

【2】聯電產能滿載 台南大擴產

晶圓代工大廠聯電29日舉行法人說明會，受惠於無線網路、面板驅動IC等28/22奈米晶圓代工訂單大增，第二季產能利用率衝上98％滿載水準，28奈米營收占比明顯提升，歸屬母公司稅後淨利季增逾2倍達66.81億元，每股淨利0.55元優於預期。

【3】內資擁抱小而美業績股 散戶笑了

櫃買指數熱了，散戶笑了！29日台股雙電台積電（2330）、聯電（2303）熄火，資金轉動快速，特別是內資擁抱小而美的業績股，如旺矽（6223）、雙鴻（3324）等漲勢再起，替下半年基金績效增添想像空間。

【4】壽險投資台股市值 創新高

台灣之光台積電發威，壽險業身家也跟著水漲船高。保險局統計，壽險業6月底持有國內股票市值達新台幣1兆6,777億元，創下新高，占壽險業資金的6.12％；但其實6月不少公司是實現股票獲利，整體業界約減碼800～900億元股票，只是因為台股持續上攻，壽險業手中的股票市值也跟著創新高。

【5】合一 ON101新藥三期解盲 法人：股價有望強彈

短短14個交易日，股價市值縮水已逾1100億的合一（4743），29日晚間重訊公告，自行開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍（DFU）新藥ON101，完成三期臨床試驗解盲，主要療效指標16周傷口完全癒合率達到62.2％，是目前全球唯一三期試驗超過六成完全癒合率的新藥。

(中時新聞網)