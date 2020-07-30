師生團隊協助記錄歷史脈絡，發掘總舖師、民俗信仰及農業等領域職人故事。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

一道道沒留下文字的辦桌菜，代代相傳；民眾能享受味覺與視覺的饗宴！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

「辦桌菜」不僅是武鹿重要的餐飲文化，更以精湛廚藝及過人的記憶傳承好味道，讓鄉親品嚐美味佳餚。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

每個社區都醞藏有珍貴記憶及臥虎藏龍的故事！靜宜推動教育部「大學社會責任實踐計畫(USR)」與農委會水土保持局「大專生洄游農村計畫」，師生團隊發揮所學專長，深入台中清水武鹿社區蹲點與踏查，協助記錄歷史脈絡，發掘總舖師、民俗信仰及農業等領域職人故事。

校方還在古厝三合院中，透過《回憶鷺》盛宴，重現居民記憶的幸福家鄉味，成功翻轉海線社區新活力；並傳承珍貴的文化，同時喚起對職業與技術的尊重！

靜宜校長唐傳義指出，因應高齡社會，靜宜USR「建構幸福銀髮生態圈」計畫，3年來在海線社區蹲點，對焦社區議題與需要，並凝聚共識，扮演平台角色，將公部門及學校師生等資源導入社區，提出解決方案，播下種子，為社區注入新能量！

教務長鄭志文說，大學的課程正在翻轉，校方提供學生跨域與多元的選課制度，讓學生具備「問題解決」的能力，對社區與社會有更多貢獻。期待師生發揮專長，透過創意的活動，為社區永續發展而努力。

學生進入社區帶出各領域職人的堅持與專業！靜宜USR計畫主持人林家禎說，參與師生團隊在地踏查，瞭解文化與保存，專訪被尊稱共餐大廚的陳芙蓉阿嬤、善用在地食材創造「鷺鷥返巢」的陳王靜阿嬤、白韭菜達人楊瑞昇，還有熟悉宮廟民俗的陳昭志與卓清彬。透過精采與動人的故事，勾起資深居民回憶，也讓年輕一代瞭解文化典故，凝聚更多認同，珍貴的文化資產能再保存、活化與利用。

總舖師職人陳王靜阿嬤的「辦桌菜」，不僅是武鹿重要的餐飲文化，她更以精湛廚藝及過人的記憶傳承好味道，讓一道道沒留下文字的辦桌菜，代代相傳。她更利用精緻刀工，增添特色雕花，藝術融入美食中，民眾能享受味覺與視覺的饗宴！

「祖傳父、父傳子！」從祖父輩就與鄉里廟宇結緣，牽起民俗職人陳昭志對民俗文化的認同！他童年看著父親在宮廟裡擔任法師為社區居民服務，讓他瞭解宗教信仰可安定人心與服務鄉里的核心價值；陳昭志目前擔任太極拳與氣功指導員，也是武鹿社區的「易經師」，他以不同形式奉獻己力，傳承父執輩回饋鄉里、服務地方的精神。

擁有豐富掌廚經驗與習俗知識的總舖師職人陳芙蓉阿嬤，堅持古早味的桌菜作法，從客戶委託開始，就能快速有條理的串起在地蔬果、雞鴨海鮮、棚架及桌椅雜貨等各供應鏈，她對細節的堅持，讓大家能品嚐到最懷念的辦桌菜，也讓好滋味代代傳承！

民俗職人卓清彬民國84年擔任武鹿里開化宮總幹事，他當時統籌「鄭成功聯誼會」相關活動，原本擔心一個人負責做醮跟法會無法負荷，但一步步規劃與設定目標，並尋求資源與協助，冥冥之中有股力量，也指引他順利進行與安排。

兩顆心成就綠色黃金！韭菜職人楊瑞昇繼承武鹿的重要物產「韭菜」，也展現自己對農業的熱情。他說，田裡的一把把鵝黃色「白韭菜」，對其他人只是一道風味料理，對他而言卻是「黃金價值」。

靜宜「創新與創業管理碩士學位學程」曾泰源說，參與過程中，對海線社區的高齡與少子化感同身受，期待發揮專長帶動社區創意與在地特色！

(中時 )