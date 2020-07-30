Fed公布7月貨幣政策決議，一如外界預期維持接近零利率政策，Fed主席鮑威爾表示Fed根本沒有考慮升息，激勵美股四大指數上揚，週三美股上漲，漲幅介於0.61至2.23％，美股四大指數短期高檔震盪。

APPLE漲1.92%、AMD暴漲12.54%、台積電ADR上漲7.48%，川普政府與柯達簽署價值高達約7.65億美元的協議，合作生產因應新冠疫情的仿製藥成分，促使柯達週三盤中一度飆漲逾570%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

(2)、均線：支撐為12,300點至12,400點，壓力為13,031點。

(3)、技術指標：KD開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為155點附近，壓力為164點左右，KD技術指標開口向下，9日K值位處超賣區，短線醞釀反彈。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並創歷史新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意半導體、第三季展望佳、5G、PCB、NB/伺服器、高殖利率、金融、內需等。

(時報資訊)