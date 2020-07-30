周三美股三大指數收高，在聯準會宣布維持基準利率於近零水準，以及重申將動用所有工具支持經濟後，美股漲幅擴大，惟聯準會亦警告美國經濟前景將大幅取決於疫情發展。

聯準會在為期兩天的政策會議後宣布維持利率目標區間不變，直到確信美國經濟已經度過新冠疫情危機，並朝「最大就業」（ maximum employment）與物價穩定目標前進。

周三收盤，道瓊工業指數漲160.29點或0.61%，為26,539.57點。標普500指數漲40點或1.24%，為3,258.44點。那斯達克指數漲140.85點或1.35%，為10,542.94點。

標普11大類股全面收高，能源股與金融股漲逾2%，表現最佳。

投資人憧憬亞馬遜、臉書、蘋果與谷歌母公司Alphabet周四公布的財報，美股開盤後走高，這4檔明星科技股亦為那斯達克指數帶來最大的提振。

超微（AMD）上修全年營收預測，股價大漲12.5%，帶動費城半導體指數勁揚2.23%。

連鎖咖啡店集團星巴克收漲3.7%，此前該公司表示，全球業務正逐步復甦，本季將實現獲利。波音跌2.92%，受新冠肺炎疫情影響，該公司上季虧損超出預期，並大砍最大雙引擎噴射飛機波音787的產量。

(時報資訊)